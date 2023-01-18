Спасатели напомнили жителям Ленобласти о правилах крещенских купаний

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Аварийно-спасательная служба региона напомнила, что нужно знать во время окунания в прорубь на Крещение.

Памятка представлена в официальном Телеграм-канале ведомства.

photo_2023-01-18_09-24-15
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Тем временем в Ленобласти определено 31 место для крещенского купания. Безопасность будут обеспечивать спасатели единого территориально-спасательного гарнизона региона МЧС, в том числе инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам, спасатели Аварийно-спасательной службы, ВОСВОД, а также бригады скорой помощи, полиция. Полный список мест в файле.

Автор