Сбербанк начал работать в Крыму, на полуострове уже установлены первые банкоматы, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В течение2023 года будут открываться офисы банка, первые из них начнут работать в крупнейших городах уже в первом полугодии. Также в течение года станут доступны все необходимые услуги и сервисы.

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Сбербанк не работал на полуострове с момента включения Крыма в состав РФ в 2014 году из-за опасения вероятных санкций. При этом в республике была возможность оплачивать товары и услуги картами банка, оформленными за пределами региона.