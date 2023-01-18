Роскомнадзор предупредил о рассылке поддельных писем от его имени

Фальшивые сообщения поступили на электронные адреса ведомств и компаний от лица управления РНК по Центральному федеральному округ.
Они могли прийти адресатам накануне с 16:00 до 19:00. Как подчеркнули в пресс-службе Роскомнадзора, на фальшивые сообщения указывало отсутствие электронной подписи.
Отмечается, что специалисты оперативно выявили поддельные почтовые адреса и приняли меры по пресечению фишинговой рассылки.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 17 января полиция Выборгского района завела уголовное дело о грабеже после налета на магазин на улице Северной в...
18.01.2023 48