Роскомнадзор предупредил о рассылке поддельных писем от его имени

Фальшивые сообщения поступили на электронные адреса ведомств и компаний от лица управления РНК по Центральному федеральному округ.

Они могли прийти адресатам накануне с 16:00 до 19:00. Как подчеркнули в пресс-службе Роскомнадзора, на фальшивые сообщения указывало отсутствие электронной подписи.

Отмечается, что специалисты оперативно выявили поддельные почтовые адреса и приняли меры по пресечению фишинговой рассылки.