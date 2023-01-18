Количество случаев заболевания лихорадкой Денге и малярией сильно выросло в Таиланде

В 2023 году в Таиланде ожидается рост числа случаев заболевания лихорадкой Денге в 4,5 раза, а малярией — в 3 раза.

Об этом пишет Thai PBS World со ссылкой на Департамент по контролю за заболеваниями Минздрава королевства. Его гендиректор Тарес Крассанайравивонг напомнил, что в Таиланде в 2022 году зарегистрировано 45,1 тысячи случаев лихорадки Денге и 10,1 тысячи случаев малярии. Это выше показателей 2021 года на 4,5 и 3 раза соответственно.

Большая часть случаев зафиксирована в провинциях Так, Канчанабури и Мэхонгсон. Данные по Паттайе, Пхукету и Краби не приводятся. В Департаменте рекомендуют не заниматься самолечением, если стало плохо после укуса комара. Эти насекомые переносят не только малярию, но и лихорадку Зика. Не исключено появление слоновой болезни и менингита.