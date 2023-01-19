С 1 марта в России начнут дорожать сигареты

Госдума одобрила повышение акциза на сигареты, папиросы, жидкость для вейпов и табак, предназначенный для потребления путем нагревания. Текст закона опубликован на официальном сайте Госдумы.
Так, ставки на сигареты будут проиндексированы на 2% дополнительно к тому, что было летом, а на жидкость и нагреваемый табак – на 11%. При этом акциз на сами электронные сигареты отменяется совсем, но вырастет цена на жидкость.
Такое нововведение вступит в силу с 1 марта 2023 года.
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21.11.2022 239