С 1 марта в России начнут дорожать сигареты

Автор: Гузель Галимова
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Госдума одобрила повышение акциза на сигареты, папиросы, жидкость для вейпов и табак, предназначенный для потребления путем нагревания. Текст закона опубликован на официальном сайте Госдумы.

Так, ставки на сигареты будут проиндексированы на 2% дополнительно к тому, что было летом, а на жидкость и нагреваемый табак – на 11%. При этом акциз на сами электронные сигареты отменяется совсем, но вырастет цена на жидкость.

Такое нововведение вступит в силу с 1 марта 2023 года.

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21.11.2022 239
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