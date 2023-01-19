Ушла из жизни журналистка Бэлла Куркова

Бывшая руководитель «Пятого канала» скончалась после тяжелой болезни.

Советская и российская телевизионная журналистка умерла в возрасте 87 лет — сообщают «Невские новости». Последние дни она провела в больнице.

Она работала на Ленинградском телевидении с 1968 года. Профессиональную деятельность Куркова начала в детской газете «Ленинские искры».

После распада СССР журналистка стала руководителем «Пятого канала», а завершала карьеру, занимая пост директора петербургской дирекции канала «Культура».

Ранее стало известно, что умер советский и российский режиссер Николай Досталь.