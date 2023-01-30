30 января в России отмечают День Деда Мороза и Снегурочки. Рассказываем, что это за праздник, почему он проходит после новогодних праздников и какими традициями оброс за время существования.

День Деда Мороза и Снегурочки является старым славянским праздником. Поэтому ответ на закономерный вопрос, как вышло, что праздничная дата выпадает на 30 января, кроется в истории дневных славян, поклонявшимся разным богам. Во времена Киевской Руси высшим богом в пантеоне признавался бог-громовержец Перун. Его извечным соперником, занимавшим чуть меньшее положение, значился Велес — бог скота. Каждое 30 января люди отдавали свое почтение богу Зимы — Морозу с ипостасью Велеса. Считалось, что он повелевал снежной силой и мог одарить человека благополучием, в том числе и финансовым.

Каждый праздник сопровождался сказками и легендами о нём и о Снегурочке. Согласно дошедшим до нас, Мороз был женат на Снежной Царице. В супружестве у них появилась дочка — Снегурочка. Предания гласят, что из-за прихоти бога любви Леля она влюбилась в обычного человека, поэтому после наступления весны не улетела на Север. С появлением теплых солнечных лучей Снегурочка растаяла, оставив после себя легкое облачко пара. Мороз, получив печальную весть о гибели дочери, зарёкся в январе быть особенно суровым.

Помимо историй в праздник было принято приносить к идолам богов мясо животных, зерно, цветы и материальные ценности. Люди верили, что подобный метод поможет задобрить богов. Накануне 30 января наши предки оставляли Морозу угощение, а в сам праздник оставались дома, устраивая, по возможности, пиршество. На нём полагалось петь обрядовые песни, а к столу выносить ритуальную выпечку.

День Деда Мороза и Снегурки воспринимался древними славянами символом окончанием холодного периода и радостью от следующим за ним большим праздником — Масленицей.

Нынешний Дед Мороз и Велес в язычестве, являясь мистическими персонажами, имеют кардинально противоположные значения. Наш современник олицетворяет доброту. Характер славянского божества, в свою очередь, был суровый. В связи с этим и праздник в наше время из всех традиций сохранил только пересказы легенд. Многие семьи с детьми, чтобы сделать день особенным, 30 января посещают кафе, ходят в кино или устраивают другие приятные развлечения.