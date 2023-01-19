Инвалидов боевых действий смогут получать помощь Мультицентра Ленобласти

На заседании постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ленобласти говорили о правах инвалидов, пострадавших в ходе военных действий.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, с инициативой внесения изменений в статью 21 областного закона «Об образовании в Ленинградской области» выступил прокурор региона Сергей Жуковский, соинициатором стал депутат Александр Пермино. Законопроектом предлагается изложить в новой редакции пункт 5 вышеназванной статьи, предусматривающий создание специальных условий для профессионального обучения лиц, получивших инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года.

Напомним, изменения в части профессиональной переподготовки героев СВО были приняты областным парламентом 26 октября минувшего года по предложению депутатов Татьяны Тюриной и Дмитрия Рытова (оба — «Единая Россия»). В новом законопроекте предлагается распространить действие данной нормы на тех, кто стал инвалидом в ходе боевых действий на территориях Республики Дагестан, Республики Таджикистан, Чеченской Республики (и прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта), Северо-Кавказского региона, Республики Южная Осетия, Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики.

Речь идет об обучении и переподготовке инвалидов на базе областного Мультицентра социальной и трудовой интеграции, где их не только обучают, но и занимаются социальной и трудовой интеграцией в общество.

Депутаты приняли решение рекомендовать областному парламенту принять законопроект в первом чтении.

Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.