Из Румынии экстрадировали орудовавшего в Петербурге мошенника

По информации ivbg.ru, 19 января в аэропорту Бухареста румынские власти передали российским Эдуарда Солохина, объявленного в международный розыск по обвинению в мошенничестве.

Несколько лет назад в Санкт-Петербурге Эдуард Солохин якобы занимался организацией поставок оборудования. Он предлагал организовать поставки, брал предоплату и исчезал.

В феврале 2018 года против него завели уголовное дело и отправили под домашний арест. Но накануне суда он сбежал. Задержали Эдуарда Солохина осенью 2019 года в Европе.