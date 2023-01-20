МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в Ленобласти

Оператор связи увеличил на треть ёмкость сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за счет программы рефарминга. Об этом сообщили в компании-операторе связи сегодня, 20 января, после того, как был завершен первый большой этап модернизации сети в 24 регионах страны.

Рефарминг означает перевод частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Он позволяет улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром. Это значит, что жители Ленинградской области и Северной столицы могут рассчитывать на рост скорости мобильного интернета, как уточняют специалисты, на 30%. А также на улучшение покрытия и проникновения сети внутри зданий как в малых населённых пунктах, так и в крупных городах.

Интересен факт аналитиков МегаФона, которые проанализировали особенности потребления мобильного трафика во всех регионах страны. С помощью инструментов Big Data был спрогнозирован дальнейший рост нагрузки. Так вот именно результаты большого анализа и стали основой для масштабной программы рефарминга. Специалисты определили территории, на которых потребуется дополнительная ёмкость. Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в их число. Это и не удивительно.

Технический директор ПАО «МегаФон» Алексей Титов прокомментировал программу: «Нагрузка на сети операторов постоянно растёт: видеоконтент, приложения, онлайн-игры становятся тяжелее. Рефарминг – эффективное техническое решение для наращивания ёмкости сети в условиях сильных нагрузок».

Немного технических деталей. Диапазон 1800 МГц стал использоваться исключительно для 4G, также в современный стандарт связи переведена часть спектра 900 МГц. Для дополнительного увеличения ёмкости сети под 4G было отдано две трети диапазона 2100 МГц на ряде территорий. При этом оставшиеся частоты продолжат обеспечивать работу устройств, поддерживающих 3G, например, банкоматов и IOT-датчиков. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2022 году в современный стандарт связи были переведены более 2000 тысяч объектов связи в спектре 900 МГц.

Отметим, как сообщили в компании, программа рефарминга продолжится в наступившем 2023 году.