За год петербуржцы стали в пять раз чаще пользоваться услугами курьера

Специалисты платформы «Авито Услуги» выяснили, какими услугами стали чаще пользоваться жители Петербурга в 2022 году.

Особую популярность среди горожан приобрели курьерские услуги. К ним стали прибегать в пять раз чаще, чем в 2021-м. Объявлений от исполнителей стало больше на 89 %, а средняя цена составила 500 рублей, пишут «Невские новости».

Также на 87% увеличились за год потребности в предоставлении деловых услуг. Речь идет о помощи юристов, бухгалтеров и консультантов по различным финансовым и правовым вопросам. Также горожане стали чаще — на 72% — вызывать мастеров по ремонту и обслуживанию техники, в первую очередь цифровой.

Выросла востребованность – на 66% — в услугах, связанных с IT, интернетом и телекоммуникациями, а также организацией праздничных мероприятий.