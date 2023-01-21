Пригожин объяснил прекращение критики в адрес Беглова

Российский предприниматель Евгений Пригожин объяснил «Невским новостям», почему перестал критиковать губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Напомним, Пригожин на протяжении почти всего 2022 года резко критиковал Беглова и его администрацию, утверждая, что их деятельность наносит вред городу и его жителям. Однако в последнее время выпады Пригожина в адрес Беглова прекратились, что вызвало вопросы у журналистов.

Объясняя перемену, Пригожин заверил, что «критиковал Беглова по зову сердца» полагая, что «невозможно не критиковать губернатора за ту ситуацию, которая сложилась в городе».

«Второе – это был способ обратить внимание федеральной власти на то, что Александр Дмитриевич не справляется со своей работой. Но поскольку конструктивная критика губернатора не приносит никакого результата, а бессмысленной работой я заниматься не привык, необходимо найти новые способы, каким образом добиться изменений в управлении городом. И поэтому я временно взял паузу, чтобы найти соответствующие решения», — рассказал он изданию.