Новый владелец Zara в России откроет магазины весной 2023 года

Новый владелец российской части бизнеса испанского холдинга Inditex, Daher Group, может открыть первые магазины под своими брендами весной 2023 года.

Первой станет точка в московском ТЦ «Авиапарк». В магазине под названием Maag будет одежда для женщин, мужчин и детей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Также отмечается, что компания будет вести бизнес в России под собственными брендами, не имеющими отношения к испанской компании.

Напомним, в октябре Inditex, в состав которого входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды, договорился о продаже российского подразделения своему ливанскому франчайзи Daher Group.