Рабочая неделя в Ленобласти начнется с морозов

На дорогах сохранится гололедица.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленобласти, в понедельник, 23 января, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, слабый снег и туман.

Температура наружного воздуха опустится до значений от -5 до -10 градусов, местами до -13 гр.

Водителей и пешеходов призывают быть осторожными из-за снежных наносов и гололедицы.