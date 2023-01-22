Рабочая неделя в Ленобласти начнется с морозов

На дорогах сохранится гололедица.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленобласти, в понедельник, 23 января, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, слабый снег и туман.
Температура наружного воздуха опустится до значений от -5 до -10 градусов, местами до -13 гр.
Водителей и пешеходов призывают быть осторожными из-за снежных наносов и гололедицы.
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