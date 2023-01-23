Тренер из Всеволожска стала обладательницей титула «Бабушка Вселенной 2023»

Тренер спортивно-боевых единоборств из Всеволожска Алена Сибиева стала обладательницей титула «третья вице-бабушка Вселенной 2023».

Финал конкурса «Бабушка Вселенной 2023» состоялся накануне в Болгарии. В нём приняли участие 20 женщин из разных стран мира. Первой стала участница из Сингапура.

Алена Сибиева — действующая спортсменка, имеет черный пояс ояма-каратэ и кобудо. Она руководит филиалом Центра ояма-каратэ во Всеволожске Ленобласти, преподает карате детям и взрослым. В свободное от работы время она катается на коньках и лыжах, занимается плаванием, йогой и танцами, увлекается гонками.