Александр Тимков: необходимо своевременно посыпать тротуары и дворы Ленобласти реагентами

Ленобласть борется с гололедицей. Для качественной уборки этой зимой разработан регламент производства работ по комплексной уборке.

Обработку территорий противогололедными материалами и уборку снега обсудили на еженедельном совещании в правительстве Ленинградской области. Ежедневно на этих работах задействуют от 1386 до 1400 единиц техники и от 3467 до 5000 сотрудников. За минувшую неделю от снега и наледи очищено 86 тысяч километров региональных дорог и 53 тысячи километров обочин. Параллельно с этим дорожники начали ремонт деформаций покрытия, вызванных сильным перепадом температур.

«Обратили внимание муниципалов на необходимость своевременно посыпать тротуары и дворы реагентами, чтобы обеспечить безопасное передвижение жителей. Активная совместная работа сейчас ведется в Снежном штабе , где жители оставляют свои обращения. Налажена работа со всеми муниципальными районами, обращения стараются отрабатывать в максимально короткие сроки», — подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Александр Тимков.

Сейчас в Ленобласти исключены «ничейные территории» — все пространства в границах МО закреплены за ответственными. Для обеспечения безопасности разработан регламент производства работ по комплексной уборке. Контроль возложен на исполнителей.

Комитет ЖКХ Ленобласти напомнил, что рабочая смена дворников в снегопады должна начинаться минимум с 5 часов утра, чтобы к моменту выхода людей на работу основные пешеходные пути были уже расчищены.

Обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе в социальной сети ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84.

Обращения по поводу уборок федеральных трасс, проходящих по территории Ленинградской области и КАДа принимаются диспетчерской службой ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по номеру 8 (812) 405-08-60. О плохой уборке местных улиц и дворов следует сообщать по телефонам единых диспетчерских служб в районах Ленобласти, номера телефонов по ссылке.