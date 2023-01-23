Погоня полицейских в Петербурге за водителем-наркоманом попала на видео

Ныне задержанный пытался уйти от погони на Porsche будучи под действием наркотиков и спровоцировал серьезное ДТП.

Как пишет портал Мегаполис, накануне машина марки Porsche привлекла внимание патрульных. На требование правоохранителей остановиться, водитель попытался скрыться. Погоня попала на видео.

Как итог — лихач спровоцировал аварию на Ириновском проспекте. Есть пострадавшие.

За рулем сидел 22-летний молодой человек с явными признаками наркотического опьянения. На него возбуждено уголовное дело.