Погоня полицейских в Петербурге за водителем-наркоманом попала на видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Ныне задержанный пытался уйти от погони на Porsche будучи под действием наркотиков и спровоцировал серьезное ДТП.

Как пишет портал Мегаполис, накануне машина марки Porsche привлекла внимание патрульных. На требование правоохранителей остановиться, водитель попытался скрыться. Погоня попала на видео.

Как итог — лихач спровоцировал аварию на Ириновском проспекте. Есть пострадавшие.

За рулем сидел 22-летний молодой человек с явными признаками наркотического опьянения. На него возбуждено уголовное дело.

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