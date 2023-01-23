Трамвайный маршрут «Петербург-Всеволожск» будет построен при поддержке ВТБ

Об этом рассказал глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Как поделился глава региона в своем Телеграм-канале, руководитель ВТБ Андрей Костин подтвердил готовность банка участвовать в важных для Ленобласти проектах. Среди них и строительство линий скоростного трамвая из Петербурга во Всеволожск и Новосаратовку.

Кроме того, финансовая организация окажет поддержку в сооружении областного участка широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) во Всеволожском районе. Оба проекта планируется ввести в 2025 году.