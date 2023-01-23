Сбер внедрит бесконтактную оплату при помощи специального аналога банковской карты

Клиентов банка ждет очередное нововведение.

Как поделился Сбер в своем Телеграм-канале, вскоре россияне смогут оплачивать покупки новым способом — при помощи пластикового стикера. Он станет аналогом банковской карты.

Тестирование начнем с февраля. Если в итоге вам понравится — сделаем стикеры для всех. Они будут выпускаться как обычная карта (просто и понятно), а за все покупки гарантируем традиционный кешбэк бонусами СберСпасибо, — рассказали в банке.