Сбер внедрит бесконтактную оплату при помощи специального аналога банковской карты

Клиентов банка ждет очередное нововведение.
Как поделился Сбер в своем Телеграм-канале, вскоре россияне смогут оплачивать покупки новым способом — при помощи пластикового стикера. Он станет аналогом банковской карты.
Тестирование начнем с февраля. Если в итоге вам понравится — сделаем стикеры для всех. Они будут выпускаться как обычная карта (просто и понятно), а за все покупки гарантируем традиционный кешбэк бонусами СберСпасибо, — рассказали в банке.
Первые 100 тысяч платежных стикеров Сбер раздаст бесплатно. Условия их получения пока неизвестны.
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30.12.2022 284