Тело молодого человека было обнаружено в квартире на проспекте Ленина.
Тело 20-летнего жителя Тосно было найдено в квартире дома на проспекте Ленина, 43. Молодой человек обучался на 3-м курсе одной из академий Петербурга. В убийстве подозревается местный житель. Ранее он был судим.
Причиной трагедии стал конфликт. Сейчас убийца задержан, передает Петербургская полиция.
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