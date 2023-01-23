Тело молодого человека было обнаружено в квартире на проспекте Ленина.

Тело 20-летнего жителя Тосно было найдено в квартире дома на проспекте Ленина, 43. Молодой человек обучался на 3-м курсе одной из академий Петербурга. В убийстве подозревается местный житель. Ранее он был судим.

Причиной трагедии стал конфликт. Сейчас убийца задержан, передает Петербургская полиция.