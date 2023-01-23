Минфин предложил ввести уголовную ответственность за продажу контрафактных сигарет

Уголовную ответственность необходимо ввести за продажу нелицензированной табачной продукции. С такой инициативой выступили в Министерстве финансов России.

По мнению авторов законопроекта, изменения нужно внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России.

– Минфин подготовил законопроект, который вводит государственное регулирование производства и оборота <…> никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в рамках отдельного отраслевого закона, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что принятие закона позволит обеспечивать безопасность данной продукции для потребителей и способствует защите экономических интересов государства.

Так, в ст. 171.3 УК РФ в формулировку про алкоголь предлагается добавить «табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства». Это позволит привлекать нарушителей к уголовной ответственности, а именно выписывать штраф от 500 тысяч рублей до миллиона рублей, либо в размере дохода фигуранта за годовой – трехгодичный период. Кроме того, суд может назначить человеку принудительные работы или приговорить его к лишению свободы на срок до трех лет.

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Как указано в пояснительной записке к проекту, необходимость ужесточения меры наказания обусловлена ростом объема продаж контрафактной никотинсодержащей продукции. Ожидается, что меры способствуют постепенному сокращению доли нелегального рынка. Об этом пишет РБК.