К Земле приближается астероид диаметром 6 метров

Объект пролетит рядом с нашей планетой 26 января.

На этой неделе вблизи Земли пролетит астероид «2023 BU», диаметр которого составляет примерно 5-6 метров. Он будет максимально близко к нашей планете в четверг, 26 января — сообщает «Мойка78».

Российский астроном Геннадий Борисов Данные представил результаты своих наблюдений Центру малых планет, где подтвердили, что объект действительно приближается к Земле. За ним наблюдали несколько обсерваторий.

Астероид не является опасным. Он минует Землю, пройдя на расстоянии нескольких тысяч километров от ее поверхности.

Ранее стало известно, что глава Роскосмоса признался, что верит в НЛО.