Убийство восьмилетней давности раскрыто в Ленобласти 

По информации ivbg.ru, 21 января задержан 43-летний житель Каменногорска Выборгского района. Его подозревают в убийстве знакомого в 2015 году.

Труп 41-летнего жителя Каменногорска в состоянии сильных гнилостных изменений нашли 22 июля 2015 года в лесном массиве в шести километрах от поселка Дубинино Выборгского района.

Экспертиза установила, что мужчина скончался от множественных колото-резанных ранений живота и спины с повреждением брюшной полости и правой почки. Было заведено уголовное дело об убийстве.

А 12 января 2023 года в полицию обратилась 36-летняя жительница Выборга. Она назвала фамилию предполагаемого убийцы. Известно, что он нигде не работает и ранее подозревался в причинении легкого вреда здоровью.