В Назии задержали женщину, скрывавшуюся от полиции 9 лет

Жительница Ленобласти обвинялась в хранении наркотиков, но отбывать наказание не собиралась.

Сотрудники отдела розыска УФСИН задержали женщину, осужденную более 9 лет и скрывавшуюся от правоохранительных органов. Ее поймали в Назии.

Осужденная скрылась от следствия еще в 2014 году, когда находилась на подписке о невыезде. В 2019 году суд осудил её заочно по статье за хранение наркотических веществ в особо крупном размере к 10 годам лишения свободы.

Чтобы избежать наказания, женщина постоянно меняла места жительства на территории региона.

В настоящее время осужденная заключена под стражу.