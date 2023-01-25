МГУ имени М. В. Ломоносова выбрал сервис для видеоконференций SberJazz одной из площадок для организации онлайн-мероприятий и дистанционного учебного процесса, сообщает пресс-служба Сбера.

Предполагается, что с помощью сервиса вуз сможет проводить неограниченное количество лекций, семинаров, внутренних совещаний и других мероприятий, на которых одновременно можно собрать до 200 участников.

Директор Центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ имени М.В.Ломоносова Денис Янышев отметил, онлайн-образование сейчас стало неотъемлемой частью учебного процесса во многих учебных заведениях страны.

«В текущих условиях очень важно использовать только те программные продукты, которые обеспечивают на высочайшем уровне надежность подключения и равный доступ для всех участников учебного процесса.»