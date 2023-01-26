Названы самые востребованные услуги самозанятых в России

Сервис «Зарплата.ру» узнал, какие услуги самозанятых востребованы у российских компаний больше всего. На первом месте оказалась курьерская доставка – 34%.

Самозанятых часто привлекают для выполнения задач в сфере маркетинга, PR и рекламы (31%), а также в области IT (30%). Среди других популярных услуг фирмы называли дизайнерские (26%) и бухгалтерские задачи (21%).

Еще 15% компаний сотрудничают с самозанятыми при необходимости выполнения работ, связанных с физическим трудом, 13% – для копирайтинга, 4% – для подготовки переводов. В целом с самозанятыми работает около 70% российских работодателей.