Экс-директор Лужского лесничества расскажет суду о взятке в 275 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, утверждено обвинительное заключение по делу о взяточничестве в отношении бывшего руководителя Лужского лесничества в Ленинградской области.
Следствие полагает, что бывший директор Лужского лесничества, филиала ЛОГКУ «Ленобллес», получил более 270 тысяч рублей от гендиректора ООО «Лес-Луга».
За деньги он должен был помочь предпринимателю и юридическому лицу, утвердив акт приема-сдачи работ по договору аренды лесного участка за 2019 год с ООО «Лес-Луга» и подписав нужную справку.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кингисеппский районный суд Ленинградской области.
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