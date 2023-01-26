Экс-директор Лужского лесничества расскажет суду о взятке в 275 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, утверждено обвинительное заключение по делу о взяточничестве в отношении бывшего руководителя Лужского лесничества в Ленинградской области.

Следствие полагает, что бывший директор Лужского лесничества, филиала ЛОГКУ «Ленобллес», получил более 270 тысяч рублей от гендиректора ООО «Лес-Луга».

За деньги он должен был помочь предпринимателю и юридическому лицу, утвердив акт приема-сдачи работ по договору аренды лесного участка за 2019 год с ООО «Лес-Луга» и подписав нужную справку.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кингисеппский районный суд Ленинградской области.