Это заболевание сказывается на качестве зрения.

Катаракта проявляется частичным или полным помутнением хрусталика глаза, сообщает врач-офтальмолог Ана Дгебуадзе в разговоре с «Известиями». Однако человек при этом не испытывает никаких болезненных ощущений, поэтому может сразу не догадаться о прогрессирующем недуге. Наиболее явным симптомом впоследствии становится возникновение тумана перед глазами.

«Появление ореолов и светорассеивание вокруг источников света является еще одним ярким признаком развития катаракты. Такое состояние особенно опасно для водителей автомобилей, так как свет встречных фар ослепляет их», — добавила Дгебуадзе.

Залогом успешного лечения, по ее словам, является ранняя диагностика катаракты.