Вышедший по УДО житель Ленобласти задержан за совращение ребенка на второй день свободы

По информации ivbg.ru, вышедший из тюрьмы по УДО 34-летний житель деревни Карвала был арестован Ломоносовским районным судом Ленинградской области.

Мужчина провел в колонии строгого режима более восьми лет и был освобожден 30 декабря 2022 года, однако спустя всего два дня – в период с 1 по 15 января 2023 года – трижды совратил 15-летнюю воспитанницу школы-интерната.

О случившемся в полицию сообщил педагог образовательного учреждения. По факту полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, заведено уголовное дело.

Подозреваемый был осужден в 2013 году. Тюремные сроки он получил за кражу и наркотики, отбывал наказание в колонии строгого режима. Сейчас находится в СИЗО. Его ждет новый судебный процесс.