Видео: ФСБ задержала организаторов канала незаконной миграции в Ленобласти

Сотрудники ФСБ задержали участников группы, которые специализировались на организации незаконной миграции в Ленобласти.
Долгое время злоумышленники искали граждан России, которые готовы были подзаработать. Им предлагали заключить фиктивные браки с иностранцами, чтобы последние могли получить гражданство РФ.
Видео: пресс-служба Управления ФСБ России по городу Петербургу и Ленобласти
Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.
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