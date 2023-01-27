Видео: ФСБ задержала организаторов канала незаконной миграции в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Сотрудники ФСБ задержали участников группы, которые специализировались на организации незаконной миграции в Ленобласти.

Долгое время злоумышленники искали граждан России, которые готовы были подзаработать. Им предлагали заключить фиктивные браки с иностранцами, чтобы последние могли получить гражданство РФ.

Видео: пресс-служба Управления ФСБ России по городу Петербургу и Ленобласти

Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

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Видео: ФСБ задержала организаторов канала незаконной миграции в Ленобласти фсб, миграция, мигранты, задержали
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