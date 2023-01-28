В московском метро неизвестный избил двух человек

Полиция проводит расследование.

Сотрудники московской полиции приступили к расследованию драки в вагоне метро у станции «Курская» — сообщает Мойка78. Один пассажир избил двух человек.

Видео с места происшествия появилось 27 января и сразу же попало в руки полиции. На кадрах видно, как неизвестный избивает ногами двух пассажиров прямо в вагоне.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют дату инцидента и устанавливают личность участников.

Ранее стало известно, что недалеко от поселка имени Свердлова во Всеволожском районе нашли мертвого мужчину.