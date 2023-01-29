Почти 7000 елок сдали в пункты приема Петербурга и Ленобласти после новогодних праздников

Как сообщают «Невские Новости», жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут сдать живые новогодние ели на переработку, чтобы они принесли пользу природе. Некоторые точки будут работать до конца января.

Координатор проекта «Экологические добровольческие проекты», организатор акции «Елки, палки и щепа» Лидия Ракчеева рассказала о промежуточных итогах по сбору деревьев.

«Мы сейчас еще не подвели окончательные итоги. У нас еще до 31 января будет прием в некоторых пунктах. Промежуточно – почти 7 тысяч по Петербургу и области», – рассказала Лидия Ракчеева

Новогодняя ель, которая всего за несколько дней или в лучшем случае за несколько недель превращается в сухое дерево – пожароопасный и вредный для экологии крупногабаритный мусор.

Оставлять елку возле мусорных баков нельзя, правильнее всего сдать ее на переработку. В таком случае она станет кормом или подстилкой для животных, пригодится в сельском хозяйстве.

Елки d Петербурге можно сдать в «Мега Парнас», в центре «ВсевЭкоЦентр», экоцентре «Собиратор», а также на трех адресах в Калининском районе – на улице Герасимова, 14, на проспекте Металлистов, 102, а также на Руставели, 10.