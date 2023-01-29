Электропоезд въехал в автомобиль на переезде в Приозерском районе

По информации ivbg.ru, 29 января около 11:12 на станции Орехово в Приозерском районе столкнулись пригородный электропоезд и автомобиль, выехавший прямо перед ним на железнодорожный переезд.
По предварительным данным, пострадавших нет. Некоторые пригородные поезда, например, Петербург – Кузнечное и Сосново – Петербург, могут быть задержаны.
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19.08.2022 2063