Электропоезд въехал в автомобиль на переезде в Приозерском районе

По информации ivbg.ru, 29 января около 11:12 на станции Орехово в Приозерском районе столкнулись пригородный электропоезд и автомобиль, выехавший прямо перед ним на железнодорожный переезд.

По предварительным данным, пострадавших нет. Некоторые пригородные поезда, например, Петербург – Кузнечное и Сосново – Петербург, могут быть задержаны.