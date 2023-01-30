Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу, во время дорожного конфликта по Пражской улице в Кудрово 31-мужчина решил применить оружие, после чего скрылся.

Полисмены задержали стрелка по горячим следам. У него изъяли сигнальный пистолет с тремя патронами.