Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу, во время дорожного конфликта по Пражской улице в Кудрово 31-мужчина решил применить оружие, после чего скрылся.
Полисмены задержали стрелка по горячим следам. У него изъяли сигнальный пистолет с тремя патронами.
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30.01.2023 5