Специально для россиян разрабатывают коллекцию обновленных магазинов Zara

Ассортимент магазинов Zara, которые вскоре откроются в России под новым названием Maag, будет создан специально для российских покупателей.

Специально для России разрабатывается коллекция обновленных магазинов бренда Zara под новым названием и управлением, входящий в ушедшую из России группу Inditex, рассказала ТАСС директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова.

По ее словам, это будет абсолютно другой магазин, отличающийся прежде всего коллекцией. Безусловным плюсом является то, что разрабатывается коллекция специально для России и может учесть климатические условия (холодные зимы), а также то, что привлечены к разработке и специалисты из Inditex.

Скорее всего, откроются первые магазины в торговых центрах Москвы. Цены, предположительно, останутся в рамках концепции Zara. Магазины, по которым договоры не расторгли, будут работать под новым названием. Они получат название Maag, по предварительным данным источников на рынке коммерческой недвижимости.