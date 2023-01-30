В Ленобласти за выходные на ж/д путях погибли два лося

Транспортная полиция проводит проверку по факту гибели двух лосей на ж/д путях во Всеволожском и Выборгском районах Ленобласти.

Как сообщает Управление на транспорте МВД по СЗФО, поздно вечером 29 января на перегоне «Бородинское-Хиитола» электричка из Выборга насмерть сбила лося. Поезд задержался более чем на два часа.

28 января смертельная авария с участием дикого животного произошла на перегоне «Пери-Грузино» во Всеволожском районе Ленобласти. Лося насмерть сбил грузовой поезд.