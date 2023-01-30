В Ленобласти открылась регистрация на ежегодную массовую гонку «Лыжня России»

Ежегодная массовая гонка «Лыжня России» пройдет в Ленобласти на территории современного спортивного комплекса «Игора Драйв». Старт – 11 февраля.
В соревнованиях могут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители активного отдыха. Будут доступны дистанции на 5 или 10 километров.
Для участие в главной лыжной гонке необходимо до 5 февраля зарегистрироваться по ссылке. Спортсменам должны будут предоставить медицинскую справку о допуске в спортивных соревнованиях и получить спортивную страховку.
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