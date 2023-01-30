В Ленобласти на карантин закрыты почти 20 классов

В Ленобласти, по данным на 26 января, нет образовательных учреждений, которые бы полностью были закрыты из-за гриппа и ОРВИ.

На карантине находятся 17 классов в 13 школах региона, рассказали «МК в Ленобласти» в пресс-службе комитета общего и профессионального образования.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась во всех возрастных группах, за исключением детей от семи до 14 лет.