Как оказалось, многое здесь определяет генетика.

По словам заведующей лабораторией ДНК-диагностики медицинского центра Дальневосточного федерального университета Анны Стенковой, именно от генетических особенностей зависит 60-80 % успеха на спортивном поприще.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она рассказала, что российские специалисты одни из первых в мире сделали такое исследование доступным для широких масс. Они применяют самый точный на данный момент метод анализа ДНК на мутации – прямое секвенирование. Ребенку как-либо готовиться к такому исследованию не нужно, ограничений по возрасту нет.