В российских IT-компаниях востребованы специалисты по информационной безопасности

Их ищут 54% опрошенных менеджеров. В 53% нужны системные аналитики.

Исследовательский центр «Зарплаты.ру» выяснил, какие работники наиболее востребованы в IT-компаниях России. Ими стали специалисты по информационной безопасности. Их ищут 54% опрошенных менеджеров. В 53% нужны системные аналитики. Данные привело РИА «Новости».

Самыми редкими IT-специалистами руководители считают DevOps-инженеров (16%), специалистов по кибербезопасности (15%), специалистов по Data Science и старших разработчиков.

На гибридный формат работы (частично удалённо и частично в офис) IT-специалистов приглашают 78% работодателей.

Сотрудников на удалёнку ищут 12%, на работу в офисе – 10%.

Вам будет интересно Робот-доставщик столкнулся с наглым водителем в Мурино - видео Искусственному интеллекту пришлось прокладывать другой маршрут. ﻿ Робот-доставщик столкнулся с очередной проблемой в Мурино. Двигающийся по пешеходной дорожке курьер столкнулся с неразрешимой... 31.01.2023 33

В этом году 73% менеджеров готовы повысить зарплату тестировщикам и программистам.

Наиболее востребованными языками программирования стали Java (60%), также JavaScript (47%) и C++, у неё 36%.