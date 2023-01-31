Житель Горбунков жестоко избил мужчину, с которым даже не был знаком

По информации ivbg.ru, 30 января задержан 38-летний житель деревни Горбунки Ломоносовского района за нападение на своего 46-летнего собутыльника, с которым он ранее даже не был знаком.

Преступление произошло 28 января 2023 года. От многоквартирного дома в Горбунках был госпитализирован 46-летний мужчина в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, ушиб мозга тяжелой степени, гематомы в области лба и многое другое.

Известно, что подозреваемый ранее судим за хулиганство. Обстоятельства происшествия устанавливаются.