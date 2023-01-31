Руководство предприятия ищет возможности для запуска производства.

Завод Hyundai в Петербурге может возобновить работу после долгого простоя. Руководство автоконцерна прорабатывает эту возможность с Минпромторг РФ и администрацией города.

Об этом рассказал директор департамента закупок Hyundai Motor Чон Хенчхоль на встрече с учащимися Образовательного центра корейского языка и культуры Института им. короля Седжона.