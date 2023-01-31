Число оформленных россиянами загранпаспортов выросло почти на 40 процентов в 2022 году

Только в прошлом месяце выдано более полумиллиона загранпаспортов.

МВД РФ за год выдало свыше 5,4 млн загранпаспортов, что превышает на полтора миллиона показатели за аналогичный период 2021-го, пишет ТАСС. Только в прошлом месяце выдано более полумиллиона загранпаспортов, что это опережает даже прежде рекордные показатели марта 2022-го.

В апреле и мае число выданных загранпаспортов немного уменьшилось. В начале лета снова был зафиксирован рост, а с августа показатели понемногу снижались. МВД РФ в октябре оформило более 470 тысяч загранпаспортов, а в ноябре — свыше 499 тысяч.

В 2021-ом в стране оформлено практически четыре миллиона загранпаспортов, в 2020-том — примерно два миллиона семьсот тысяч.