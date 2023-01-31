Express: самыми воруемыми вещами на борту самолета названы спасательные жилеты

Бортпроводник одной из крупнейших бюджетных авиакомпаний Европы назвал самые воруемые пассажирами предметы из самолетов.

Бывший бортпроводник одной из бюджетных компаний, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что однажды он управлял рейсом, на котором большинство пассажиров украли спасательные жилеты из-под сидений. Член экипажа сообщил, что это произошло во время рейса из Лондона на Ибицу несколько лет назад.

Об этом пишет «Лента.ру», которое ссылается на статью в Express. Стюардесса объяснила, что последней модной тенденцией в клубной сцене Ибицы было носить спасательный жилет во время полета.

Клубы на Ибице предлагали бесплатные билеты тем туристам, которые прилетели со спасательным жилетом из самолета. Чтобы получить бесплатный вход в некоторые из самых дорогих ночных клубов Ибицы. Поэтому пассажиры воровали предмет безопасности — и это стало очень опасной практикой. Как пишет издание, кража спасательного жилета из самолета может быть очень опасной, поскольку обычно самолеты несут в среднем только 20 дополнительных спасательных жилетов на ближнемагистральных рейсах, не считая собственного плавсредства экипажа.