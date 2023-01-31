Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении потери противника за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.

На Донецком направлении ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка производства Франции «Caesar», артиллерийская система М-777 производства США, а также гаубица «МСТА-Б».

Вам будет интересно Из Лужского района в зону СВО доставили автовоз с шестью автомобилями и продукты В зону СВО из Ленобласти доставили очередную партию гуманитарной помощи. В этот раз жители и предприятия Лужского района отправили четыре фургона... 31.01.2023 46

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два пикапа, два склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ.

На Херсонском направлении уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также два склада с боеприпасами ВСУ.

Сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США.