С 7 февраля температура воздуха в Петербурге начнет повышаться

Уже с 7 февраля норма температуры воздуха в Петербурге начнет постепенно повышаться, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Как рассказал синоптик, накануне, 30 января столбики термометра в Петербурге показали -5,6 градуса, что стало самой низкой отметкой с начала года. Такой фон будет сохраняться в городе в течение всей текущей недели. Начиная с 7 февраля, воздух в Петербурге начнет постепенно прогреваться.

В последние десятилетия, по словам Колесова, произошли серьезные изменения в температурном режиме региона. Согласно старой норме (1961-1990 годы), минимальное значение температуры в эти дни января составляло -8,3 градуса. Получается, что за последние тридцать лет в городе потеплело на 2,7 градуса.