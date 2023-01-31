Жители Ленобласти отмечают снижение уровня коррупции

Согласно данным соцопросов, в 2022 году в два раза больше, по сравнению с прошлым годом, жителей региона оценивает уровень коррупции в области как идущий на снижение.
Также сегодня до 38% увеличилось число опрошенных, готовых в той или иной форме противодействовать коррупции. По оценкам бизнеса, коррупционный опыт падает и является самым минимальным за период проведения исследований с 2019 года.
За год более чем в три раза уменьшилось число представителей бизнеса, считающих неэффективными антикоррупционные меры региона (с 43,6% до 12,9%)
9 декабря проходит Международный день борьбы с коррупцией, который появился в 2003 году благодаря подписанию Конвенции ООН против коррупции и с тех пор проходит ежегодно. Что такое коррупция? Как с ней борются на высшем уровне? Какие действия может предпринять обычной человек, чтобы минимизировать ее влияние и почему это важно, рассказывает ivbg.
Сможете ли вы противодействовать коррупции — можно узнать благодаря небольшому тесту.