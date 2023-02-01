Украинского футболиста «Челси» обвинили в расизме

В июле 2022 года Михаил Мудрик выложил в TikTok видео, где исполняет трек «Freestyle» хип-хоп исполнителя Lil Baby, в котором 16 раз упоминается слово «нигер».

Организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с дискриминацией и расизмом в футболе, осудила игрока за использование расистских выражений.

«Хотя он лишь хотел исполнить песню, Михаил глубоко сожалеет о своем решении и от всего сердца признает, что это было неуместно. Видео уже удалено», – заявил представитель Мудрика

Михаил Мудрик – 22-летний уроженец Краснограда Харьковской области. Его контракт с «Челси» рассчитан на 7,5 года. Лондонцы заплатили донецкому «Шахтеру» за игрока €70 миллионов. Еще €30 миллионов «Челси» может выплатить в качестве бонусов.