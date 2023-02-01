Хитрый турист-петербуржец все равно остался на ночь в отеле в Финляндии, хотя пограничники заставляли его ночевать на лавочке

Мужчина прибыл в Хельсинки рейсом из Лондона после 21:00. У него был куплен билет на автобус на следующий день, поэтому он также забронировал себе отель. Но пограничники его не пропустили.

Свои действия они мотивировали тем, что петербуржец «слишком долго будет на территории Финляндии». Они предложили ночевать на скамейке в аэропорту, а за час до автобуса снова подойти – тогда уже пропустят через границу.

Но мужчина купил билет на вот-вот уходящий автобус в Санкт-Петербург и подошел к пограничникам в другую кабинку. Те пропустили его без вопросов, однако вместо автобуса он отправился в запланированный отель.

А на следующий день уехал первоначальным рейсом.