Зеленая комета пролетает рядом с Землей. Как и где ее смотреть?

Зеленая комета C/2022 E3 (ZTF) была открыта в марте 2022 года. Она совершает путешествие по внутренней области Солнечной системы и 12 января достигла ближайшей к солнцу точки.

А 1 февраля зеленая комета приблизится к Земле на минимальное расстояние, пройдя всего в 42 миллионах километров от планеты. Ее можно будет увидеть невооруженным глазом с территории России, если не будет засветки города и погода окажется благоприятной.

Увидеть зеленую комету можно ночью в небе между ковшом Большой Медведицы и Полярной звездой. Подходящее время наблюдения – около 06:40 по Москве.